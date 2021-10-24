برنامج تدريبي لتوطين وظائف قطاعات التجزئة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، سعود بن جلوي، بمكتبه أمس، تقريرا من رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، عن منجزات وسير العمل في البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة.

وأكد ابن جلوي أهمية توفير الوظائف للمواطنين والمواطنات وتوفير بيئة مناسبة لهم، والعمل على دعم البرامج التدريبية لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

كما استمع لشرح عن البرنامج الذي تشرف عليه محافظة جدة، وتنفذه جامعة جدة بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وفرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة «هدف».

يذكر أن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة يعد مشروعا تدريبيا متكاملا لتأهيل الشباب والفتيات منتهيا بالتوظيف، وأسهم البرنامج في مراحله الثلاث في تدريب وتوظيف 4500 شاب وشابة بمشاركة القطاع الخاص، كما أقيمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 4 ملتقيات للتوظيف، تستهدف الوظائف التي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وقرارات التوطين الحديثة، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة 20 شركة.

البرنامج يضم 13 قطاعا مختصا في بيع التجزئة، تشمل:

