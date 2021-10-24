برنامج تدريبي لتوطين وظائف قطاعات التجزئة بجدة

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وأكد ابن جلوي أهمية توفير الوظائف للمواطنين والمواطنات وتوفير بيئة مناسبة لهم، والعمل على دعم البرامج التدريبية لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
كما استمع لشرح عن البرنامج الذي تشرف عليه محافظة جدة، وتنفذه جامعة جدة بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وفرع صندوق الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة «هدف».
يذكر أن البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بالمحافظة يعد مشروعا تدريبيا متكاملا لتأهيل الشباب والفتيات منتهيا بالتوظيف، وأسهم البرنامج في مراحله الثلاث في تدريب وتوظيف 4500 شاب وشابة بمشاركة القطاع الخاص، كما أقيمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 4 ملتقيات للتوظيف، تستهدف الوظائف التي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل وقرارات التوطين الحديثة، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة 20 شركة.
البرنامج يضم 13 قطاعا مختصا في بيع التجزئة، تشمل:
- محلات السيارات
- الدراجات النارية
- الحلويات
- الأجهزة والمعدات الطبية
- النظارات
- الملابس الجاهزة وملابس الأطفال
- الساعات
- مواد الإعمار والبناء
- الأواني المنزلية
- قطع غيار السيارات
- الأجهزة الكهربائية والالكترونية
- الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز
- السجاد بجميع أنواعه
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