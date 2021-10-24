بدر بن سلطان يستقبل وزير الحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة. وهنأ الدكتور الربيعة بمناسبة تعيينه وزيرا للحج والعمرة، سائلا الله له العون والتوفيق في مهام عمله الجديد.



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