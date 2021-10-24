شكرا لقرائتكم خبر «الشباب الأخضر» تنادي بمعالجة مشكلات التغير المناخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجمع المشاركون في مبادرة «الشباب الأخضر» على ضرورة العمل على مشكلات (التغير المناخي) بسبب التأثيرات السلبية، المتمثلة في الانبعاثات الكربونية، على غرار مضاعفة الجهود في سبيل استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ولا سيما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق التي تواجه التأثير السلبي للمناخ.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان «التحول صانع تغيير: إيجاد طريقكم الخاص» ضمن مبادرة «الشباب الأخضر»، بمشاركة رئيسة منظمة شباب السودان للتغير المناخي نسرين الصايم، والرئيس التنفيذي لشركة «رالي إنترناشيونال» جوليان أوليفييه، ومدير أول للاستراتيجيات والاستدامة في صندوق الاستثمارات العامة لجين الخرساني.

وأفادت رئيسة منظمة شباب السودان للتغير المناخي أن السودان من الدول التي تعاني من التأثيرات السلبية على المناخ، وبالتالي على الظروف الحياتية خاصة مع النقص في خدمات الكهرباء ومشروعات البنية التحتية.