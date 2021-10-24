«الشباب الأخضر» تنادي بمعالجة مشكلات التغير المناخي

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جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان «التحول صانع تغيير: إيجاد طريقكم الخاص» ضمن مبادرة «الشباب الأخضر»، بمشاركة رئيسة منظمة شباب السودان للتغير المناخي نسرين الصايم، والرئيس التنفيذي لشركة «رالي إنترناشيونال» جوليان أوليفييه، ومدير أول للاستراتيجيات والاستدامة في صندوق الاستثمارات العامة لجين الخرساني.
وأفادت رئيسة منظمة شباب السودان للتغير المناخي أن السودان من الدول التي تعاني من التأثيرات السلبية على المناخ، وبالتالي على الظروف الحياتية خاصة مع النقص في خدمات الكهرباء ومشروعات البنية التحتية.
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