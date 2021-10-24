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«الشباب الأخضر» تنادي بمعالجة مشكلات التغير المناخي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أجمع المشاركون في مبادرة «الشباب الأخضر» على ضرورة العمل على مشكلات (التغير المناخي) بسبب التأثيرات السلبية، المتمثلة في الانبعاثات الكربونية، على غرار مضاعفة الجهود في سبيل استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ولا سيما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر المناطق التي تواجه التأثير السلبي للمناخ.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان «التحول صانع تغيير: إيجاد طريقكم الخاص» ضمن مبادرة «الشباب الأخضر»، بمشاركة رئيسة منظمة شباب السودان للتغير المناخي نسرين الصايم، والرئيس التنفيذي لشركة «رالي إنترناشيونال» جوليان أوليفييه، ومدير أول للاستراتيجيات والاستدامة في صندوق الاستثمارات العامة لجين الخرساني.

وأفادت رئيسة منظمة شباب السودان للتغير المناخي أن السودان من الدول التي تعاني من التأثيرات السلبية على المناخ، وبالتالي على الظروف الحياتية خاصة مع النقص في خدمات الكهرباء ومشروعات البنية التحتية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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