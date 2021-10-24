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تعقيم المسجد النبوي بالتبخير الجاف

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- بواسطة أيمن الوشواش - تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عمليات التعقيم في مسجد المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، من خلال إدارة التطهير عبر جهاز التعقيم بالتبخير الجاف.

ويعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى، من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال. ويمكن تركيب الجهاز ـ الذي يعمل على عجلات للتنقل ـ في جميع المواقع حسب الحاجة، كما أن المادة المستخدمة في جهاز التعقيم غير ضارة وغير قابلة للتآكل وتعد صديقة للبيئة.

وتأتي تلك الجهود ضمن سعي وكالة شؤون المسجد النبوي لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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