تعقيم المسجد النبوي بالتبخير الجاف

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ويعمل الجهاز على تقليل انتشار العدوى، من خلال تعقيم الهواء والأسطح في آن واحد بسرعة عالية وبشكل وفعال. ويمكن تركيب الجهاز ـ الذي يعمل على عجلات للتنقل ـ في جميع المواقع حسب الحاجة، كما أن المادة المستخدمة في جهاز التعقيم غير ضارة وغير قابلة للتآكل وتعد صديقة للبيئة.
وتأتي تلك الجهود ضمن سعي وكالة شؤون المسجد النبوي لمواكبة رؤية المملكة 2030، واستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين.
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