استطلاع الآراء حول ضوابط الأمن السيبراني للبيانات

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وتهدف هذه الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني، لتمكين الجهات من حماية بياناتها خلال دورة حياة البيانات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي حول التعامل الآمن مع تلك البيانات.
وحثت الهيئة على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عبر الرابط المحدد، ابتداء من أمس وحتى الثلاثاء 04 /04 /1443هـ، الموافق 09 /11 /2021م.
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