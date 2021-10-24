شكرا لقرائتكم خبر استمرار تعليق سفر إفطار صائمي الاثنين والخميس بالحرمين الشريفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي تخفيف الإجراءات الاحترازية واستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية، ما زالت سفر إفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس معلقة داخل الحرمين الشريفين.

وبحسب معلومات لـ»مكة» فإن تعليق سفر إفطار الصائمين بالحرمين الشريفين يرجع إلى اعتبار أن جميع الموجودين داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي من موظفين أو زائرين أو مصلين أومعتمرين أو منسوبي الجهات العاملة في الحرمين الشريفين ملزمون بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة وجودهم داخل أروقة المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحسب نص بيان وزارة الداخلية، وبالسماح لسفر الإفطار فإن ارتداء الكمامة لن يكون متاحا وقت الإفطار حينها.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفعت جاهزيتها لاستقبال الزوار والمعتمرين والمصلين تزامنا مع إعلان الاستفادة من الطاقة التشغيلية الكاملة للمسجد الحرام، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة ومطمئنة تعين زوار ومعتمري بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.