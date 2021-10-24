فرص وظيفية إدارية بإمارة المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية «رجال ونساء»، على المرتبة السادسة للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجة الجامعية في الاختصاصات المناسبة لشغلها عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية. ودعت الإمارة الراغبين والراغبات في التقدم عليها الدخول من خلال منظومة التوظيف الالكتروني «جدارة» عبر الرابط المخصص، وذلك ابتداء من الأحد 25 ربيع الأول الحالي الساعة الـ8:00 صباحا، حتى الخميس 29 ربيع الأول الساعة الـ11.59 مساء.



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