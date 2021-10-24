مناقشة التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس، مع عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور تركي العمرو، موضوعات التحول الرقمي في منظومة الحج والعمرة، وتوظيف التقنية بالقطاع البلدي.

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