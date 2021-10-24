ضبط 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية ودهس متعمد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على 5 مواطنين ظهروا في مشاجرة جماعية بمقطع فيديو وتعرض أحدهم لدهس متعمد. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية 5 أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة جماعية في طريق عام لخلاف بينهم، وتعرض أحدهم لدهس متعمد من أحد أطراف المشاجرة بعد ظهورهم في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليهم، وهم 5 مواطنين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.



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