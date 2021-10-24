824 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتهـا منطقـة مكـة المكرمـة بـ (298)، ثم منطقـة المدينة المنورة بـ (59).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
مخالفات الإجراءات الاحترازية بحسب المناطق:
- الرياض 344
- مكة المكرمة 298
- المدينة المنورة 59
- المنطقة الشرقية 56
- تبوك 15
- الباحة 13
- نجران 9
- جازان 8
- الحدود الشمالية 6
- عسير 6
- القصيم 4
- حائل 3
- الجوف 3
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