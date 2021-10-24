824 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 3 / 1443هـ. وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتهـا منطقـة مكـة المكرمـة بـ (298)، ثم منطقـة المدينة المنورة بـ (59). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. مخالفات الإجراءات الاحترازية بحسب المناطق:





الرياض 344



مكة المكرمة 298



المدينة المنورة 59



المنطقة الشرقية 56



تبوك 15



الباحة 13



نجران 9



جازان 8



الحدود الشمالية 6



عسير 6



القصيم 4



حائل 3



الجوف 3



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