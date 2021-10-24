محمد بن مسعود - الدمام - حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم على ميدان “كامب نو” معقل البلوجرانا في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل كل من الوافد الجديد النمساوي ديفيد ألابا (32) ولوكاس فاسكيز (90+4) هدفي ريال مدريد فيما دون الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (90+7) هدف برشلونة الوحيد.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الليغا وبفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد فيما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.
بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-24
حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم على ميدان “كامب نو” معقل البلوجرانا في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل كل من الوافد الجديد النمساوي ديفيد ألابا (32) ولوكاس فاسكيز (90+4) هدفي ريال مدريد فيما دون الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (90+7) هدف برشلونة الوحيد.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الليغا وبفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد فيما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.
24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443
07:35 PM
حسم ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم على ميدان “كامب نو” معقل البلوجرانا في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل كل من الوافد الجديد النمساوي ديفيد ألابا (32) ولوكاس فاسكيز (90+4) هدفي ريال مدريد فيما دون الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (90+7) هدف برشلونة الوحيد.
وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الليغا وبفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد فيما تجمد رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بثنائية .. ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.