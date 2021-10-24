التقديم عبر “جدارة”.. وظائف شاغرة في إمارة المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
كشفت إمارة المدينة المنورة عن حاجتها للعديد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وتفصيلاً، أوضحت إمارة المنطقة أنه سيكون التقديم على هذه الوظائف عبر الدخول إلى منظومة التوظيف “جدارة” ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 25 ربيع الأول 1443 هـ الساعة 8:00 صباحاً وحتى يوم الخميس 29 ربيع الأول 1443هـ الساعة 11:59 مساءً، مضيفة أن الوظائف تشمل مدقق شؤون موظفين وأمين مكتبة ومدقق حسابات مساعد.
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