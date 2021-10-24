شاهد.. الشيخ المطلق يوضح كيفية رجوع المطلقة لزوجها بعد الطلقة الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
قال الشيخ عبدالله المطلق، إن رجوع المطلقة لزوجها بعد الطلقة الأولى تكون عن طريق إحدى الطريقتين إما رجعة القول أو رجعة الفعل.
وأضاف “المطلق” خلال حديثه لقناة “السعودية”، اليوم الأحد: “وتحصل الرجعة إذا أبلغها زوجها بالرجعة أن يقول لها راجعتك أو يكتب لها عبر الجوال أو يبلغ أحد أقاربها أو أهل الثقة بالرجعة، وإذا بلغت بالرجعة فقد وقعت الرجعة، أما رجعة الفعل فتكون عن طريق أن يدعوها للفراش إذا كانت عنده في البيت.
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