الموت يفجع الفنانة الإماراتية أحلام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن وفاة عمتها هيا الشامسي. وقالت “أحلام” عبر حسابها في تويتر:”انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي هيا بنت هزيم بن جاسم الشامسي اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النار، اللهم عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا”. قد يهمك ايضاً

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