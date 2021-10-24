هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟.. المطلق يجيب

الرياض - محمد عبدالله - ‏كشف الشيخ عبدالله المطلق، أستاذ الفقه المقارن، عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم الشرع في جواز الجمع بين صلاتين.

وقال المطلق خلال حلوله ضيفًا على برنامج الفتاة على قناة السعودية، أنه يجوز للمرضى الجمع بين الصلاتين في حالات محددة، لافتا إلى أنه يفضل أن يقوم إلى الصلاة ولو تأخر، موضحا أن الشرع أتاح أن يتم صلاة الظهر قبل موعد صلاة العصر ولو بساعة.

أما عن صعوبة الوضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة، فيقول المطلق: «يمكن تبسيط الأمور من خلال الوضوء من إناء أو التيمم أن صعب الأمر».

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