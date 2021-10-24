«توكلنا»: 6 خطوات لإصدار تصريح زيارة قبر الرسول

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق «توكلنا»، خطوات إصدار تصريح بزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم -، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.
وتشمل الخطوات ما يلي:
-التوجه إلى الخدمات والضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.
-تحديد تصريح زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
-اختيار اسم الزائر أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.
-تحديد الوقت والتاريخ.
-تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم.
- الضغط على الموافقة واستعراض التصريح.
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