«توكلنا»: 6 خطوات لإصدار تصريح زيارة قبر الرسول

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق «توكلنا»، خطوات إصدار تصريح بزيارة قبر الرسول -صلى الله عليه وسلم -، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وتشمل الخطوات ما يلي:

-التوجه إلى الخدمات والضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

-تحديد تصريح زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

-اختيار اسم الزائر أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

-تحديد الوقت والتاريخ.

-تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم.

- الضغط على الموافقة واستعراض التصريح.

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