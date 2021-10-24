اشتهرت في موسم الرياض.. تعرف على منصة مطلوب

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت المملكة منصة حكومية تابعة للمركز الوطني للفعاليات، تستقبل طلبات الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين للتقديم على الفرص المتاحة في المواسم والفعاليات.

وتتبع منصة مطلوب للمركز الوطني للفعاليات، تأسس المركز بقرار مجلس الوزراء الصادر في شهر رجب عام 1441هـ الموافق لشهر مارس من عام 2020م، وللتواصل مع المركز قم بزيارة الموقع الرسمي

أما عن كيفية التسجيل، فهناك 4 خطوات لاكتمال التسجيل وهم كالآتي:-

1. اضغط على تسجيل جديد.

2. حدد نوع المستخدم (فراد أو شركة) وادخل البيانات المطلوبة.

3. بعد التأكيد بتوصلك رسالة على رقمك برمز الدخول.

4. بعد ادخال الرمز يتم تأكيد تسجيلك في مطلوب بنجاح.

وبحسب بيان المنصة، فأن التقديم متاح للشركات والأفراد على الأقسام التالية: المأكولات والمشروبات، المتاجر والمنتجات، المواهب، المواقع، الخدمات المساندة للفعاليات، تنفيذ فعاليات مواسم السعودية ويُضاف للأفراد فقط العمل المؤقت.

ويستطيع المتقدم سواء شركة أو أفراد أن يتقدموا لأكثر من فرصة دون تأثير على فرصهم بشكل عام.

وفيما يخص المشاركة في الفعاليات والمواسم، بداية يجب التسجيل، ومن ثم تبدأ إضافة العناصر المهتم فيها، وفي حال تم الإعلان عن موسم أو فعالية يصلك إشعار على هاتفك وبريدك الإلكتروني، ومن بعدها تستطيع اختيار الموسم أو الفعالية اللي تناسبك وتقدم عليها.

كما أن المشاركة في منصة مطلوب متاحة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

ويحق للأسر المنتجة التقدم من خلال النموذج الخاص بالأفراد لمقدمي المأكولات والمشروبات أو المتاجر الشخصية، لكن في الوقت ذاته المنصة تدعم المطاعم والمتاجر التي تملك سجل تجاري صادر من السعودية فقط.

وترحب منصة مطلوب بكل المواقع المجهزة لإقامة أو احتضان الفعاليات؛ سواءً كانت قاعة متعددة الاستخدامات أو مسرح أو ملعب أو حتى أرض فضاء، شريطة أن يكون موقع مناسب.

بالإضافة إلى أن عملية التسجيل لا تتطلّب رفع أي مستندات أو رخص، لكن عند التقديم على المواسم أو الفعاليات يوف يطلب من المشاركين تقديم التراخيص أو المستندات الثبوتية لتأكيد الطلب.

وتتيح منصة مطلوب فرص عمل مؤقتة لمن هم فوق الـ18 عاما، إذ يتم إتاحة فرص للأفراد العمل في مواقع الفعاليات بعقد مؤقت غير دائم مرتبط بمدة الفعالية.

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