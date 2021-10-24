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بالفيديو.. الزعاق يكشف سبب عمل أهل الخليج في استخراج اللؤلؤ قديمًا

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الرياض - محمد عبدالله - كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، سبب عمل أهل الخليج منذ القدم في مهن البحث عن ‎اللؤلؤ والتجارة البحرية.

وقال الزعاق خلال حلقة برنامجه التقويم على قناة العربية، إن الموقع الجغرافي للبلدان العربية جعلها حلقة الوصل بين إفريقيا وآسيا، وفي عصر ما قبل النفط كان أهل البلدان الخليجية «، الكويت، قطر، الأردن، الإمارات» يعملون في استخراج اللؤلؤ من قلب البحر.

وأشار الزعاق إلى أن هذه المهنة انتهت تقريبا في الثلاثينيات من القرن الماضي؛ حيث كانت مهنة خطرة ولها مآلات خطرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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