بالفيديو.. الزعاق يكشف سبب عمل أهل الخليج في استخراج اللؤلؤ قديمًا

الرياض - محمد عبدالله - كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، سبب عمل أهل الخليج منذ القدم في مهن البحث عن ‎اللؤلؤ والتجارة البحرية.

وقال الزعاق خلال حلقة برنامجه التقويم على قناة العربية، إن الموقع الجغرافي للبلدان العربية جعلها حلقة الوصل بين إفريقيا وآسيا، وفي عصر ما قبل النفط كان أهل البلدان الخليجية «السعودية، الكويت، قطر، الأردن، الإمارات» يعملون في استخراج اللؤلؤ من قلب البحر.

وأشار الزعاق إلى أن هذه المهنة انتهت تقريبا في الثلاثينيات من القرن الماضي؛ حيث كانت مهنة خطرة ولها مآلات خطرة.

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