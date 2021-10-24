ما هي آلية متابعة قرارات التوطين؟ مسؤول بالموارد البشرية يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف المهندس ماجد الضحوي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين آلية متابعة قرارات التوطين في السعودية.

وقال الضحوي، لـ«نشرة الرابعة»، على قناة «العربية»، نحن نتابع مع شركائنا في القطاع الخاص والجهات الاشتراكية باستمرار بشأن توطين المهن وتوطين الأنشطة والمرافق ومتابعتها عبر النظام الآلي في الوزارة، وعبر شركائنا.

وقال المهندس ماجد الضحوي «إنه يتم آليا إغلاق المهن، حتى لا يتم تغيير هذه المهن والمحافظة على الأعداد.»

وتابع أن من أهم المهن التي نركز عليها هي مهنة اختصاصي تسوق ومدير تسويق ومدير المعلومات التسويقية ومدير الدعاية والإعلان، وهذه المهن يتم إغلاق تغيير المهنة للمحافظة على اعتداد العاملين فيها.

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