«الموارد البشرية» تستعرض 6 ممكنات لقرار توطين مهن التسويق

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممكنات قرار توطين مهن التسويق وتشمل وظائف مدير التسويق واختصاصي التسويق ومدير الدعاية والعلاقات العامة وخبير مبيعات تسويق ومصمم دعاية وإعلان ومصور فوتوغرافي للإعلانات التجارية.

ونشرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضحت من خلالها أهم المستهدفات من قرار توطين المهن المسانمهن التسويق.

ممكنات توطين مهن التسويق

وأو ضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هناك 6 ممكنات لقرار توطين مهن التسويق المساندة تتمثل في التالي:

1 - دعم الأجور حتى 50%.

2 - تدريب الباحثين عن عمل.

3 - بدل المواصلات من وإلى العمل (وصول).

4 - بدل الانتقال من مدينة أو منطقة إلى أى مدينة أو منطقة أخرى.

5 - بدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات (قرة).

6 - بدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نسبة توطين المهن المشمولة بالقرار توطين مهن التسويق تصل في المرحلة الأولى إلى 30%، موضحة أن القرار يبدأ سريانه من تاريخ 07/10/1443 هـ الموافق 08/05،2022 م.

قرار توطين مهن التسويق

يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، كان قد أصدر اليوم الأحد، قرارًا لتوطين مهن التسويق، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابه الإلكتروين الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في تغريدة، «استكمالا لبرامج التوطين أصدرنا اليوم قرارا لتوطين مهن التسويق وقرارا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني».

وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت، مشددةً على تطبيق العقوبات في حق المنشآت المخالفة، كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

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