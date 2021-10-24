6 خدمات للمستثمرين تقدمها منصة «فرص»

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، 6 خدمات تقدمها منصة الاستثمار البلدي «فرص» التي أطلقتها الوزارة.

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في تغريدة عن إطلاق الإصدار الرابع من بوابة الاستثمار البلدي «فرص».

وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن منصة فرص تقدم إجراءات مؤتمتة للمستثمر، ونوفّر جميع المعلومات عن الفُرص الاستثمارية لدى الأمانات، وذلك سعيًا لتحسين مسيرة الاستثمار في القطاع البلدي.

خدمات توفرها منصة «فرص»

وحددت منصة الاستثمار البلدي «فرص»، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الخدمات التي توفرها المنصة ومنها :

1 - تجمع شتى الفرص الاستثمارية المقدمة من الوزارة تحت مظلة واحدة؛ حيث تعد بوابة فرص تعد المنصة الرئيسة لكل الفرص الاستثمارية -المتعددة والمتنوعة-التي تطلقها الوزارة، لتُمكن المستثمرين من التعرف عليها ورصد كل تفاصيلها بسهولة. ويمكن الاستفادة من خدمات البوابة عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهواتف الذكية.

2- تسهل البحث عن الفرص الاستثمارية حسب النشاط أو الموقع، حيث توفر المنصة خاصية البحث، عن طريق إدخال أسم المدينة محل الاستثمار، أو نوع النشاط بما يساعد المستثمر على إتخاذ قراره الاستثماري بدقة وفاعلية.

3- تساعد البوابة المستثمرين على المساهمة في تنمية مدن وقرى المملكة، بما يسمح بسهولة الوصول إلى الفرص الاستثمارية ذات الجدوى والفاعلية في بناء وتطوير مدن وقرى المملكة.

4- معرفة تفاصيل الفرصة الاستثمارية بضغطة زر؛ حيث تسمح منصة فرص- بطريقة جذابة وعملية- بعرض كامل تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة بسهولة ويسر.

5- الاطلاع على كراسة الشروط وشرائها، حيث تُمكن البوابة المستثمر وهو في مكانه بسهولة الإطلاع على كراسة شروط أي فرصة، وشرائها، ودفع قيمتها، بما يضمن حقه في التقدم على الفرصة، وهذا يوفر كثير من الوقت والمال المبذول في عناء السفر إلى مقر الأمانات والبلديات.

6- تقديم العطاءات وتوقيع العقود الكترونيًا، وتتيح منصة الاستثمار البلدي للمستثمرين إلكترونياً بتقديم عروضهم واستقبال التنبيهات عليها وتوقيع العقود، دون حاجة لزيارة مقر الأمانات أوالبلديات.

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