الجبير يستعرض مع سفيرة حقوق الإنسان بهولندا مواقف السعودية ضد الانتهاكات الحقوقية

الرياض - محمد عبدالله - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفيرة حقوق الإنسان بوزارة خارجية مملكة هولندا بهية تهذيب.

واستعرض الجبير، جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان ومواقفها الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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