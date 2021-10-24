مختص: مبادرة السعودية الخضراء ستقلل نسبة الكربون وتزيد تركيز الأكسجين في الجو

الرياض - محمد عبدالله - قال المختص في البيئة د. علي عشقي إن مبادرة السعودية الخضراء ستسهم في تقليل نسبة «ثاني أكسيد الكربون» مع زيادة تركيز الأكسجين في الجو.

وأضاف لـ«نشرة النهار»، على قناة «الإخبارية»، أنه لو كل دولة حذت حذو المملكة وتزيد المسطحات الخضراء في مناطقها لا شك سنصل إلى نسبة متدنية من ثاني أكسيد الكربون.

وتابع عشقي «إننا يمكن أن نصل لحالة التوازن، بتقليل الميثان وثاني أكسيد الكربون ورفع نسبة الأكسجين في الجو، وهذا لا يتم إلا بزيادة المساحة الخضراء في المملكة العربية السعودية».

اقرأ أيضًا:

منتدى أعمال سعودي إستوني باتحاد الغرف السعودية يبحث التعاون في التقنية والرقمنة