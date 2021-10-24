لقاح فايزر للفئة من 5 لـ11 عامًا.. متحدث «الصحة» يكشف مستجدات الموقف

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، موقف الفئة العمرية بين 5 – 11 عامًا، من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، أن الدراسات المتوفرة حاليًا ونتائجها إيجابية، وتبشر إلى وجود مبشرات بإمكانية الاستفادة منه واستخدامه وشموله لهذه الفئة، إلا أنه قال إن كامل الإجراءات لم تنته بعد.

وأشار إلى أن التعامل يتم وفقا لقنوات معينة لضمان المأمونية والفعالية، مؤكدًا أن هناك قنوات ومراكز متخصصة في هذا الأمر، بدأ التسليم لها في الولايات المتحدة.

وتوقع متحدث الصحة، أن يكون هناك قرارات هامة بشأنها خلال الأسبوع الجاري، وإعطاء أي موافقات لاستخدام لقاح فايزر بشأن هذه الفئة، يلي ذلك النظر من بقية الهيئات حول العالم لذلك.

وشدد على أن جائحة كورونا ما زالت موجودة، مشيرًا إلى أن تخفيف الإجراءات في المملكة هو أحد مكاسب الالتزام.

وأوضح متحدث الصحة، أن عودة الحياة الطبيعية لا تعني نهاية جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المملكة حققت مكاسب وخففت الإجراءات ولم تقم بإلغائها؛ فالجائحة مستمرة ولم تنته.

وأشار إلى أن هناك دراسات حول إعطاء لقاح كورونا لمن هم دون 12 عاما، مشيرًا إلى أنه عند وجود مستجدات في هذا الموضوع سيتم إعلانها في حينها.

وأكد متحدث الصحة، ثقته في الإجراءات التي تتخذها هيئة الغذاء والدواء.

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