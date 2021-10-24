عسير : ضبط شخصين أتلفا جهازا بنكيا في محاولة للسرقة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها... أبها :دوت الخليج أبها :دوت الخليج 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

كورونا يغيب شركات عملاقة في مهنة الأحساء عزا عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن يوسف التركي، لـ«دوت الخليج» غياب بعض الشركات العملاقة عن المشاركة في معرض... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

الأمن السيبراني : وثيقة لحماية بيانات الجهات دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين بالأمن السيبراني والعموم إلى إبداء آرائهم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

بعد رفع عدة قيود.. انخفاض كبير في مخالفات كورونا انخفضت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغت هذا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للمسافرين من دول تم تعليق القدوم منها إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أعلنت وزارة الخارجية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

الرياض : القبض على 5 أشخاص إثر مشاجرة جماعية صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية (5) أشخاص، حدثت بينهم مشاجرة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع الجديدة ‏أعلنت وزارة_الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة بتاريخ 18/ 3 /... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 18 ربيع الأول 1443 هـ 18 ربيع الأول 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر توكلنا يصدر طريقة لزيارة قبر النبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.