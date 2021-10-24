محمد بن مسعود - الدمام - بحجة الدفاع عن اعراضهم .. ضغوطات حوثية على مشايخ و أعيان قبيلة ”همدان” فرضت مليشيا الحوثي على مشايخ وأعيان قبيلة همدان شمال العاصمة صنعاء تقديم قافلة غذائية ومالية للمقاتلين الحوثيين , بحجة دفاعهم عن أعراض القبيلة . وقالت مصادر قبيلة “للمشهد اليمني “أن مشرف عام مديرية همدان بمحافظة صنعاء وقيادات حوثية على مستوى القرى في المديرية مارسوا ضغوطات ضد أبناء قبيلة همدان وخاصة أصحاب رؤوس الأموال وزعماء القبائل وكبار الشخصيات الإجتماعية ببذل المال للمقاتلين الحوثيين . قد يهمك ايضاً وأضافت المصادر ان عملية الابتزاز الحوثية هذه أثارت سخط ابناء مديرية همدان والذين يعاني غالبية ابناء المديرية من إيقاف رواتبهم وخاصة الموظفين بالإضافة إلى فرض مليشيا الحوثي جبايات مرتفعة . وأكدت المصادر أن المشرفين الحوثيين الزموا أصحاب المحلات التجارية ومزارع القات والخضار بالمساهمة في هذه القافلة من خلال الترغيب والترهيب وغيرها من الممارسات الحوثية . هذا وتبتز المليشيا الحوثية المواطنين في مناطق سيطرتها من خلال دفع الجبايات والاتاوات تحت عنواين كثيرة منها 18 مناسبة احتفال دينية بالإضافة الى الجباية والاتاوات تحت إسم “دعم أسر القتلى والجرحى “و” قوافل للمقاتلين” .

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