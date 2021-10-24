إسرائيل تعلن بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، عن مناقصة لبناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت ما تسمى سلطة الأراضي الإسرائيلية، اليوم، عن مناقصة لبناء 1300 وحدة استيطانية في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، بعد موافقة وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين.
© REUTERS / RONEN ZVULUN
وقال إلكين في بيان لمكتبه بحسب القناة “12”: “وعدنا فأوفينا. تعزيز وتوسيع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو أمر ضروري ومهم جدا في رؤية المشروع الصهيوني. بعد فترة طويلة من الركود في البناء في يهودا والسامرة، أرحب بتسويق أكثر من 1000 وحدة سكنية، سوف أواصل تعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة”.
وتتوزع الوحدات الاستيطانية الجديدة على مستوطنات آريئيل وألكانا وعمانوئيل وكارني شومرون.
لكن الخطوة الإسرائيلية لم تحظ بقبول بين جميع مكونات الائتلاف الحاكم، لاسيما من قبل اليسار.
واعتبر عضو الكنيست موسي راز من “ميرتس”، في تغريدة بحسابه على تويتر أن “البناء في المستوطنات خارج إسرائيل يضر بإسرائيل نفسها”.
يشار إلى أن الوحدات المعلنة هي جزء من 3100 وحدة استيطانية، يتوقع أن تحصل على المصادقة النهائية الأربعاء المقبل.
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