الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين بمعارك جنوب مأرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

كشفت قيادة الجيش اليمني اليوم الأحد، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بمعارك جنوب مأرب.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن تنفيذ 88 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وشدد على أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (36) من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (264) عنصرًا ارهابيًا.