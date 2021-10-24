انخفضت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغت هذا الأسبوع (824) مخالفة، مقارنة مع 22746 الأسبوع الماضي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (59)، والمنطقة الشرقية بـ (56)، ومنطقة تبوك بـ (15)، ومنطقة الباحة بـ (13)، ومنطقة نجران بـ (9)، ومنطقة جازان بـ (8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (6)، ومنطقة عسير بـ (6)، ومنطقة القصيم بـ (4)، ومنطقة حائل بـ (3)، ومنطقة الجوف بـ (3). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع عدة قيود.. انخفاض كبير في مخالفات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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