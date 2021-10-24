تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للمسافرين من دول تم تعليق القدوم منها

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، أعلنت وزارة الخارجية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها. وقالت الجوازات إنه سيتم تمديد صلاحية التأشيرات آليا، ودون رسوم أو مقابل ذلك التمديد، وذلك حتى تاريخ 30/ 11/ 2021.
وتم إشعار المستفيدين من الخدمة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بهم، مع إرفاق نموذج التأشيرة الإلكترونية.
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