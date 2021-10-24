شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يحيل تقرير «الثقافة والرياضة» للعام المالي 1441/1442هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إحالة تقارير لجنة الطاقة والصناعة للعام المالي 1441/1442هـ

- إحالة تقريرين مقدَّمين من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ.

- إحالة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ

عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اليوم، عبر الاتصال المرئي، اجتماعها الأول من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها التي اشتملت على تقارير أداء سنوية لعددٍ من الجهات والأجهزة الحكومية، ومشاريع أنظمة، وعددٍ من المشاريع لمذكرات التفاهم والتعاون، وبعض المقترحات المقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وذلك تمهيداً لإحالتها إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها في الجلسات القادمة واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقررت الهيئة العامة في الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، إحالة التقارير المقدمة من لجنة الطاقة والصناعة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1441/1442هـ، وتقريرين مقدَّمين من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ، للعرض أمام المجلس لمناقشتها واتخاذ قراره بشأنها في جلساته القادمة.

كما وافقت الهيئة العامة في الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441/1442هـ، وتقرير لجنة الإعلام بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1441/1442هـ، وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" (سابقًا) للعام المالي 1441/1442هـ، لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

كما أحالت الهيئة العامة إلى جدول أعمال المجلس في جلساته القادمة تقارير مقدمة من اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1441/1442هـ، والتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/1442هـ، وكذلك تقريراً قدمته لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام التعليم المستمر، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

كما أدرجت الهيئة العامة على جدول أعمال المجلس للمداولة في الجلسات القادمة تقارير تقدمت بها لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية العام المالي 1441/1442هـ، وتقريرين مقدَّمين من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1441/1442هـ، والآخر بشأن مقترح مشروع نظام تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام مجلس الشورى ينص وفق مادته الحادية والعشرين على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة، وتختص الهيئة العامة وفق قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس.