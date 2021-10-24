شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستعرض جهود المملكة لمواجهة التغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في الرياض، اليوم، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المناخ جون كيري، وذلك على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء والمقام في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود المملكة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، والمبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة لحماية الأرض والطبيعة، كما بحث الجانبان التطورات في الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.