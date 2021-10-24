سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11848.05 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 91.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11848.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 221 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التصنيع، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وبترو رابغ، وأمانة للتأمين، والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيسكو، وعطاء، والراجحي، وأسلاك، والأصيل، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و 3.27%.
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، والجزيرة، والإنماء، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، والراجحي، وسبكيم العالمية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 412.49 نقطة ليقفل عند مستوى 23317.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1002 صفقة.
24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443 04:05 PM
بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريالسوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11848.05 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضًا 91.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11848.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 221 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات التصنيع، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وبترو رابغ، وأمانة للتأمين، والدوائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سيسكو، وعطاء، والراجحي، وأسلاك، والأصيل، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.66% و 3.27%.
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، والجزيرة، والإنماء، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، والراجحي، وسبكيم العالمية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 412.49 نقطة ليقفل عند مستوى 23317.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم تقاسمتها 1002 صفقة.
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