متحدث “الصحة”: أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات “كورونا” تم إعطاؤها في السعودية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): إن أكثر من 21.1 مليون شخص أكملوا التحصين بجرعتين، مبيناً أن الدراسات والأبحاث أكدت أن فعالية جرعات لقاحات كورونا قد تنخفض مع مرور الوقت، وأن الجرعة التنشيطية المعززة تعزز الفعالية، وهي متاحة لمن تجاوزوا 18 عاماً، وأكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية.
وتابع: بعد الجرعة الثانية يكتمل التحصين وتستمر المناعة، وإن بعض اللقاحات يحصل فيها انخفاض.. والجرعة المعززة المنشطة تأتي لضمان وجود المناعة بشكل دائم في مستويات عالية.
24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443 03:55 PM
الجرعة التنشيطية المعززة متاحة لمن تجاوزوا 18 عاماً وأكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانيةمتحدث “الصحة”: أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات “كورونا” تم إعطاؤها في السعودية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 45 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): إن أكثر من 21.1 مليون شخص أكملوا التحصين بجرعتين، مبيناً أن الدراسات والأبحاث أكدت أن فعالية جرعات لقاحات كورونا قد تنخفض مع مرور الوقت، وأن الجرعة التنشيطية المعززة تعزز الفعالية، وهي متاحة لمن تجاوزوا 18 عاماً، وأكملوا 6 أشهر من الجرعة الثانية.
وتابع: بعد الجرعة الثانية يكتمل التحصين وتستمر المناعة، وإن بعض اللقاحات يحصل فيها انخفاض.. والجرعة المعززة المنشطة تأتي لضمان وجود المناعة بشكل دائم في مستويات عالية.
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