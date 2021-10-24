محمد بن مسعود - الدمام - “الداخلية”: سجّلت الرياض العدد الأعلى بواقع 344 تلتها مكة المكرمة بـ298 بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17/ 3/ 1443هـ. وقد سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(59)، والمنطقة الشرقية بـ(56)، ومنطقة تبوك بـ(15)، ومنطقة الباحة بـ(13)، ومنطقة نجران بـ(9)، ومنطقة جازان بـ(8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(6)، ومنطقة عسير بـ(6)، ومنطقة القصيم بـ(4)، ومنطقة حائل بـ(3)، ومنطقة الجوف بـ(3). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. 24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443 03:47 PM “الداخلية”: سجّلت الرياض العدد الأعلى بواقع 344 تلتها مكة المكرمة بـ298 824 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من “كورونا” خلال أسبوع 824 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من “كورونا” خلال أسبوع بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17/ 3/ 1443هـ. وقد سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(59)، والمنطقة الشرقية بـ(56)، ومنطقة تبوك بـ(15)، ومنطقة الباحة بـ(13)، ومنطقة نجران بـ(9)، ومنطقة جازان بـ(8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(6)، ومنطقة عسير بـ(6)، ومنطقة القصيم بـ(4)، ومنطقة حائل بـ(3)، ومنطقة الجوف بـ(3). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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