ليس "محمد صلاح"… "إي سي ميلان": هذا هو فخر العرب

وغرد الحساب الرسمي للـ”روسونيري” بعبارة “فخر العرب” مرفقًا إياها مع صورة للنجم العربي.

​وأشار الحساب على ما يبدو إلى النجم محمد صلاح حيث أنه قد درج بين المشجعين العرب تلقيبه بفخر العرب، حيث لمح الحساب أن بن ناصر هو الفخر الحقيقي للعرب.

وجاء ذلك بعد انتصار الميلان يوم أمس السبت على نادي بولونيا، حيث أنه رغم تقدم النادي الـ”لومباردي” بهدفين، إلا أن بولونيا عدل الكفة.

وانبرى بعدها النجم الجزائري لإنقاذ نادية حيث سجل هدفًا في الدقيقة 84، ولم يكتف بذلك حيث صنع بعدها الهدف لزميله زلاتان إبراهيموفيتش، الذي دق المسمار الأخير في نعش بولونيا.