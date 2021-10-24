وزير الطاقة يمازح شاباً طرح سؤلاً بـ”مبادرة السعودية الخضراء”.. ويعتذر عن الرد (فيديو)   

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

مازح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، شاباً قبل طرح سؤاله خلال المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، وذلك بسبب انتظار الشاب وزير الطاقة فترة طويلة لكي يطرح عليه سؤله قائلًا: “يخربيت اللي يزعلك يا أخي”، الأمر الذي أثار ضحك الحضور بالمنتدى.

وطرح الشباب سؤاله على وزير الطاقة والذي جاء بشأن المحميات البحرية والثروة السمكية، وأجاب الأمير عبدالعزيز بأنه يوجد من هو أفضل منه الجواب على سؤاله وهي نورا السديري إحدى المسؤولات عن هذا الملف، قائلا:”أنا الوزير وهي لديها الجواب الأفضل”.

وفي وقت سابق، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.