شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشرقية رابعاً.. 824 مخالفة للتدابير الوقائية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، (824) مخالفة، وذلك للفترة من 11 حتى 17 / 3 / 1443هـ.

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (344)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (298)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (59)، والمنطقة الشرقية بـ (56)، ومنطقة تبوك بـ (15)، ومنطقة الباحة بـ (13)، ومنطقة نجران بـ (9)، ومنطقة جازان بـ (8)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (6)، ومنطقة عسير بـ (6)، ومنطقة القصيم بـ (4)، ومنطقة حائل بـ (3)، ومنطقة الجوف بـ (3).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.