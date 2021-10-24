شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض وفعاليات أسبوع المهنة بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • توقيع اتفاقية مع "هدف" لدعم توظيف خريجي الجامعة

• زيادة القدرة التنافسية لخريجي الجامعة في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف

افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء ، صباح اليوم الأحد معرض وفعاليات أسبوع المهنة الذي تنظمه جامعة الملك فيصل تحت شعار "نحو مستقبل مهني واعد"، والذي يتضمن معرضًا متنوعًا لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال، وسلسلة من اللقاءات الإثرائية، والبرامج التدريبية، ويستمر حتى 28 أكتوبر 2021م.

واستمع سموه خلال جولته على المعرض إلى شرح موجز حول الفعالية وأهدافها، والمشاركين فيها، ورعى توقيع اتفاقية بين الجامعة و(هدف) لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلبة المتوقع تخرجهم، والتي تهدف إلى زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، كما كرم سموه في ختام الجولة الراعيين الإستراتييجيين الداعمين لهذه المناسبة، من بينهم الراعي الإعلامي دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر.