شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 500 ألف متر مكعب مخلفات هدم بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الشهرين الماضية 501.633 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم في مدن ومحافظات المنطقة ضمن حملة صوّر وأرسل لمعالجة كافة أشكال التشوه البصري.

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي، وفقاً لجدول زمني معين والتي تشمل ملاحظات النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة وغيرها, ضمن خططها الرامية لتطوير ورفع مستوى الخدمات في القطاع البلدي.