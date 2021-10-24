الجزائر وتونس تصدران طابعا بريديا موحدا

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت الشركة الرسمية لخدمات البريد في تونس، اليوم الأحد، طابعا بريديا موحدا مع البريد الجزائري، عليه صورة “وادي مجردة”.
وبحسب موقع “قناة نسمة”، فإن اختيار وادي مجردة جاء لكونه يمثل موردا جغرافيا طبيعيا مشتركا بين البلدين.
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ويكشف هذا الاختيار عما يجمع شعبي تونس والجزائر من روابط الأخوة والوفاق والعلاقات التاريخية والحضارية العريقة.
ووادي مجردة، هو أحد أهم الأودية في المغرب العربي، حيث يبلغ طوله 460 كيلومترا مربعا، ومساحة حوضه 23700 كيلومتر ثلثها في الجزائر.
وينبع الوادي المطبوع على طابع البريد بالقرب من سوق أهراس في الجزائر، ثم يتدفق باتجاه الشرق قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط عند خليج تونس.
ويبلغ معدل حجم سيلان المياه السنوي في وادي مجردة 1 مليار متر مكعب تقريبا.
ويساعد في تعزيز الجانب الاقتصادي بشكل فعال لاسيما من حيث الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى تحويل فائض المياه إلى المدن الساحلية.
ويأتي الإصدار للطابع البريدي الجديد في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال البريد التي عقدت في الجزائر في يناير/ كانون الثاني من عام 2019.
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