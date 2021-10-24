رئيس غرفة القصيم يدعم مهرجان رمان الخامس بالشيحية بـ 20 ألف ريال

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أعلن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم الوجيه عبد العزيز بن عبد الله الحميد عن دعم غرفة القصيم لمهرجان رمان الخامس بالشيحية بمبلغ 20 الف ريال بالإضافة إلى تبرع الجمعية الزراعية التعاونية للمسابقة اليومية بخمس آلاف ريال .
جاء ذلك خلال زيارته أمس ، فعاليات مهرجان رمان الخامس بالشيحية رمان القصيم الخامس بالشيحية على مستوى منطقة القصيم، والذي تنظمه بلدية محافظة البكيرية بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية وبرفقه عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية بغرفة القصيم الأستاذ محمد بن إبراهيم العجلان .
وفور وصولهم كان في استقبالهم محافظ البكيرية الأستاذ محمد العريفي واللجنة المنظمة وتجول الجميع داخل أروقة المهرجان الذي يحوي أركان مزارع الرمان بمشاركة أكثر من 85 عارضًا للرمان، مطلعًا على أركان الأسر المنتجة وعددها 120 أسرة، وأركان الدوائر الحكومية وعربات الفود ترك والممر السحري للمهرجان.
وأشاد “الحميد” بما شاهده في المهرجان من برامج وأنشطة متميزة لتنشيط الحراك الاقتصادي، وإيجاد فرص لكسب الشباب والأسر علاوة على النهوض بالسياحة الداخلية وخاصة الزراعية والتي وضرورة جذب الزوار بفعاليات سياحية محفزة والتي تأتي من توجيهات وحرص سمو أمير منطقة القصيم وبمتابعة دائمة من سمو نائبه.
من جهته أعرب محافظ البكيرية محمد العريفي عن شكره وتقديره للوجيه عبدالعزيز الحميد على زيارته للمهرجان ودعمه الغير مستغرب وسائلًا الله له التوفيق والسداد .
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