أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء الفترة الزمنية المشترطة بين العمرة والأخرى، لافتةً إلى أنه أصبح بإمكان المعتمر إعادة الحجز مرة أخرى فور انتهاء التصريح الفعّال.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه يمكن للمعتمر حجز تصاريح أداء العمرة؛ لتكون تصريحاً فعالاً واحداً في اليوم، ويمكن الحجز مرة أخرى بعد انتهاء التصريح.
ونبّهت “الحج والعمرة” إلى أنه لا يمكن اصطحاب الأطفال داخل الحرم، باستثناء الفئة العمرية من 12 – 18 سنة لمعتمري الداخل، ويمكنهم إصدار تصاريح العمرة مع الأهل بشرط استكمال التحصين بجرعتين.
24 أكتوبر 2021 – 18 ربيع الأول 1443 03:00 PM
قالت: لا يمكن اصطحاب الأطفال داخل الحرم باستثناء الفئة المؤهلة لأخذ اللقاحات“الحج والعمرة” تلغي فترة الـ15 يوماً بين العمرتين.. وتتيح الحجز عقب انتهاء التصريح
أعلنت وزارة الحج والعمرة إلغاء الفترة الزمنية المشترطة بين العمرة والأخرى، لافتةً إلى أنه أصبح بإمكان المعتمر إعادة الحجز مرة أخرى فور انتهاء التصريح الفعّال.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه يمكن للمعتمر حجز تصاريح أداء العمرة؛ لتكون تصريحاً فعالاً واحداً في اليوم، ويمكن الحجز مرة أخرى بعد انتهاء التصريح.
ونبّهت “الحج والعمرة” إلى أنه لا يمكن اصطحاب الأطفال داخل الحرم، باستثناء الفئة العمرية من 12 – 18 سنة لمعتمري الداخل، ويمكنهم إصدار تصاريح العمرة مع الأهل بشرط استكمال التحصين بجرعتين.
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