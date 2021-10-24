إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين.. تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من هذه الدول

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي الخليج 365 تعليق القدوم منها، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م.

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