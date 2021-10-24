«الموارد البشرية» تصدر قرارين لتوطين مهن التسويق والإدارية المساندة

الرياض - محمد عبدالله - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، اليوم الأحد، قرارين لتوطين مهن التسويق والمهن الإدارية المساندة، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

وقال الراحجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «استكمالا لبرامج التوطين أصدرنا اليوم قرارا لتوطين مهن التسويق وقرارا آخر لتوطين المهن الإدارية المساندة، وذلك لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية المناسبة لهم ورفع مستوى مشاركتهم في الاقتصاد الوطني».

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