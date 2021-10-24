وحدات الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في 35 موقعاً حول المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (35) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة عقلة الصقور لمدة ثلاثة أيام، ومقر الكلية التقنية للبنات بمدينة بريدة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء في فرع وزارة التجارة، ويوم الأربعاء في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة يوم لكل منهما، بينما تقدم الخدمة في خمس مدارس للبنين في محافظة عنيزة وهي متوسطة الأنصاري ومتوسطة القادسية ومتوسطة حسان بن ثابت ومتوسطة محمد المانع وثانوية قرطبة ومدارس عنيزة، وخمس مدارس بنات وهي الثانوية الثانية عشرة والثانوية العاشرة والثانوية الأولى والثانوية التاسعة وثانوية النخبة الأهلية بواقع يوم واحد لكل مدرسة.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم الخدمة للنساء في الثانوية العامة للبنات بمحافظة بقيق، ويوم غد الاثنين للرجال في بلدية الظهران لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لمدة يوم ، وللرجال في مركز هجرة الفردانية لمدة يوم وفي دائرة النيابة العامة بمحافظة الأحساء لمدة يومين، وللنساء في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن لمدة يوم وفي الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء ومستشفى الهيئة الملكية بالجبيل لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في البنك السعودي الفرنسي بمحافظة القطيف لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز ختبه التابع لمحافظة المجاردة، وفي الشؤون الاجتماعية بمحافظة محايل عسير لمدة يوم لكل منهما وفي مركز باشوت بمحافظة بلقرن لمدة يومين، وللرجال في مركز الضمان الاجتماعي بمحافظة النماص لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مقر مركز العسران بمحافظة سراة عبيدة لمدة يومين.

وفي منطقة مكة المكرمة تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة الجموم لمدة أسبوع، وفي محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الباحة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مقر جامعة الباحة والمدرسة النموذجية ببلجرشي لمدة أربعة أيام لكل منهما، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز العمارية لمدة أسبوع.

توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها, كما تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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