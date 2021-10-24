رئيس هيئة حقوق الإنسان: انخفاض كبير في قضايا الطلاق والحضانة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال د. عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، إنَّ الهيئة توفر عدة برامج لدعم الأسرة كبرنامج ذوي الإعاقة والمرأة وكبار السن. مشيرًا إلى أنّ الهيئة عملت بجهد لتلبية متطلبات مراكز العنف مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف "العواد"، خلال كلمته بمنتدى الأسرة السعودية 2021، أن الإحصائيات أظهرت خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا كبيرًا في بلاغات العنف وقضايا الطلاق والحضانة والنفقة، مؤكدًا أنّ جهود الهيئة مع الجهات ذات العلاقة ساعدت في تقليل البلاغات بهذا الخصوص.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان، أنّ مجلس شؤون الأسرة شريك استراتيجي لهيئة حقوق الإنسان، مضيفًا: "يوجد عدة لجان للأسرة مثل لجنة دعم حقوق المرأة وذوي الاعاقة وغيرها التي تستهدف إعطائهم كافة حقوقهم من الصحة والتعليم وغيرها".

وتابع: "نقوم بالتواصل المباشر مع الجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية كالبرلمانات، وأيضًا منظمات حقوق الإنسان، والتي نركز فيها على الإصلاحات التي بالمملكة في مجال حقوق الإنسان، ونرى تعبيرًا على الانبهار الكبير بشأن هذه الإصلاحات".

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