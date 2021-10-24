ولي العهد الكويتي يصل المملكة غدًا لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

الرياض - محمد عبدالله - الرياض – فريق التحرير

يصل ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يرافقه وفد رسمي إلى المملكة العربية السعودية غدًا الاثنين.

وذلك، لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، أطلق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، والذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلِنَ عنها سابقًا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس، إنَّ المملكة ستطلق مبادرات مهمة في قمة الشرق الأوسط الأخضر، مؤكدا أن ردود الأفعال الدولية على مبادرات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فاقت التوقعات.

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