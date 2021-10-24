بالفيديو.. مستشار بوزارة الطاقة يُعدد إمكانيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع

الرياض - محمد عبدالله - قال يحيى خوجة مستشار في وزارة الطاقة، إن هناك الكثير من إمكانيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، داعيا الشباب إلى المشاركة في هذا المجال.

وأضاف خوجة خلال جلسة بعنوان «شباب قطاع الطاقة كيف تكرس القيادات السعودية أصوات الشباب؟» بقمة الشباب الأخضر، أنه عندما شاهد لأول مرة شخصا يعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، طرح سؤالا عن كيفية استخدامه في قطاع الطاقة.

وتابع يحيى خوجة خلال قمة الشباب الأخضر: «اليوم يمكن أن أخبركم أن هناك الكثير من الإمكانيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة».

دعوة لمشاركة الشباب

وأوضح المستشار في وزارة الطاقة أنه يريد مشاركة الشباب لأنهم يسارعون الزمن، ويؤمن إيمانا راسخا أن الذكاء الاصطناعي هو أفضل الممارسات، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشباب الكفؤ في المملكة العربية السعودية.

وتنعقد قمة الشباب الأخضر حاليا بمدينة الرياض، وتجمع القادة الشباب من داخل وخارج السعودية، للتباحث بشان المناخ، وإثراء الحوار بشأن العمل المناخي، بما يتوافق مع أحدث سياسات وحملات حماية البيئة.

وتتضمن قمة الشباب الأخضر إقامة ورش عمل حول مستقبل العمل المناخي وتشكيل لجان تضم أبرز الشباب الناشطين، وتنفيذ أنشطة تعاونية معنية بسياسات المناخ

ومن المقرر أن تنعقد غدا قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي تجمع قادة دوليين وإقليميين، بهدف التوصل إلى توافق على أعلى المستويات لتلبية الالتزامات البيئية المشتركة.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مارس الماضي، عن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، واللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

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