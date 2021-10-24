«آل الشيخ»: التعليم عن بُعد وطّد علاقة الأسرة بالمدرسة

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، إن الدراسات أشارت إلى أن التعليم عن بعد أدى لتوطيد علاقة الأسرة بالمدرسة، مؤكدًا أن الأسرة لعبت دوراً حيوياً وفعالاً للمساعدة بتطوير التعلم عن بعد.

وأضاف "آل الشيخ"، خلال كلمته بمنتدى الأسرة السعودية 2021، أن التعليم عن بعد حقق نسبة كبيرة من الرضا لدى أولياء الأمور من الخدمة المقدمة بالمنصات الإلكترونية، مشددًا على أن دور الأسرة دور استراتيجي وحساس فهي الأساس للقيم والولاء للوطن والتطور المعرفي للأبناء وهي التي تكتشف مواهب الأبناء.

وأكد وزير التعليم، أن المملكة ذللت الصعوبات التي تواجه الأسرة وتلبية احتياجاتها من الطفولة المبكرة إلى التخرج، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت منصة الروضة الافتراضية بأسلوب مشوق لتعليم الدروس والمهارات، إضافة إلى ٢٣ قناة فضائية لمختلف المراحل، فضلا عن أرشفة دروسها ووضعها بمنصة اليوتيوب، والتي حققت استخدامًا كبيرًا حتى من خارج المملكة.

وتابع: "بالنسبة للتعليم العام حققت المملكة نجاحاً بالتعلم عن بعد من خلال منصة مدرستي، التي تضع حصص لتعليم الطلاب والطالبات وإتاحة الدخول لأولياء الأمور، ومع جائحة فيروس كورونا كانت الجامعات جاهزة للتعلم والتدريب لوجود التعليم الإلكتروني مسبقاً".

اقرأ أيضا:

التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع التاسع لجميع الصفوف الدراسية عبر «عين»